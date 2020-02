A peça-chave que evitou a saída de Özil do Arsenal para o Catar nesta janela

O Arsenal recebeu uma oferta em definitivo por Mesut Özil de uma equipe não identificada do Catar já para esta janela de janeiro, mas o técnico Mikel Arteta impediu a negociação.

Os Gunners conseguiram trazer os jogadores Pablo Mari e Cedric Soares por empréstimos no final da janela de transferências de inverno, enquanto o jovem Emile Smith Rowe partiu para Huddersfield pelo resto da temporada. Por outro lado, de acordo com ​fontes exclusivas ligadas ao 90min britânico, o Arsenal também poderia ter visto Özil partir se não fosse pela intervenção de seu treinador.

Segundo a publicação, o clube estava tentando vender o meia alemão no último verão europeu, devido aos seus altos vencimentos (cerca de 350 mil euros semanais). No entanto, apesar do interesse de Istambul Başakşehir e mais tarde do D.C. United, o atleta permaneceu no Emirates Stadium.

Özil quase não foi usado pelo ex-treinador Unai Emery, e frequentemente surgiram relatos de entraves entre os dois. No entanto, Arteta parece ter encontrado maneiras de usá-lo regularmente e, depois de impressionar seu novo técnico com sua atitude, tornou-se uma peça-chave no time do Arsenal novamente.

Havia especulações sobre o futuro de outros jogadores em janeiro, principalmente o do atacante Pierre-Emerick Aubameyang.

O atacante do Gabão estava estava sendo especulado no Barcelona depois que Luis Suárez sofreu uma lesão de longo prazo, mas uma transferência nunca pareceu se materializar, apesar do contrato de Aubameyang expirar no final da próxima temporada.

Tem no minimo uns 5 aí que merecem sair antes do Ozil, Edu que nem pense em tocar nele. O cara em baixa ainda consegue produzir 2-3 chances por jogo, ninguém no elenco faz isso. https://t.co/brgDbaqTKM — Davi (@DaviM_Neto) February 1, 2020

Além da dupla, Arteta também conseguiu segurar o meio-campista Dani Ceballos, depois que surgiram relatos de que ele tinha a intenção de reduzir seu tempo de empréstimo e voltar ao Real Madrid ainda nesta temporada. Aos poucos, o comandante vai ganhando a confiança do vestiário.