A pedido de Rogério Ceni, Fortaleza acerta contratação de meia-atacante do Corinthians

​O meia-atacante Madson iniciou sua carreira no Joinville, de Santa Catarina. Passou pelo Coimbra, de Minas Gerais, e viveu seu grande momento na carreira no Atlético-GO, na última temporada. Começou o ano no sub-23 do ​Corinthians e foi integrado ao elenco do técnico Tiago Nunes no Torneio da Flórida. Além disso, recebeu algumas outras oportunidades no time principal.

Apesar de ter atuado em cinco partidas pelo Timão mostrado um bom desempenho dentro de campo, o atleta ganhará outro destino para a temporada. De acordo com as informações do jornalista ​Marcelo Braga, do site ​Globo Esporte, o meia-atacante irá ser emprestado ao ​Fortaleza. O atleta de 20 anos foi um pedido do técnico Rogério Ceni e ficará no Tricolor do Pici até o final de dezembro.

Foto: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians /Divulgação

O jovem será emprestado com preço fixo para compra, com contrato vigente com o Alvinegro até 20 de junho de 2023. Em 2020, o jogador recebeu a oportunidade de disputar o seu primeiro jogo da Libertadores diante do Guaraní, no Paraguai. Apesar de já ter atuado nesta ano, o destaque da base ainda não balançou as redes no início desta temporada.

Habilidade e velocidade são as principais características de nosso novo contratado. Bem-vindo, Madson. Boa sorte com a camisa Tricolor. #FechadoComOLeão #FortalezaEC — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) February 19, 2020

Madson tem muito a aprimorar, tenho certeza que vai ser um ótimo jogador. Só não sei se eu teria realizado esse empréstimo ao Fortaleza. Tiago Nunes parece gostar de trabalhar com jovens e há espaço no elenco. Não entendi muito bem a decisão. — Lucas Olivan (@LucasOlivan) February 19, 2020

Que Madson chegue e faça uma boa temporada com a camisa do Fortaleza, bem diferente do que fez o outro Madson que foi contratado na temporada passada. — Rivardo Lima (@RivardoLima) February 19, 2020

O aspirante será um ótimo reforço para o Fortaleza, visto que treinador desabafou no início do ano com relação a falta de contratações do Leão do Pici. Em seguida, o clube cearense voltou a se movimentar no mercado para tentar preencher o plantel com peças pontuais, já que a equipe perdeu quatro atletas, sendo três velocistas. Para tentar solucionar o problema, Ceni está fazendo um time diversificado.

