“A Praça é Nossa” continua sendo um sucesso de audiência no SBT – Bastidores

No ar há a mais de 30 anos, “A Praça é Nossa” continua sendo um sucesso de audiência no SBT. Exibido às quintas-feiras, o humorístico, sob o comando de Carlos Alberto de Nóbrega, fechou o mês de janeiro com 10 pontos. A TV Globo, em primeiro, 12 pontos e, a Record TV, em terceiro registrou apenas 3 pontos.

A Praça É Nossa surgiu com Manoel de Nóbrega (1913-1976). De férias, em um hotel em Buenos Aires, na Argentina, ele vislumbrou esse sucesso, que há três décadas cativa o telespectador brasileiro.

“Da janela do hotel, ele começou a notar os tipos diferentes que, diariamente, se aproximavam para conversar com um senhor que ficava sentado num banco de uma praça. Percebeu então, que num cenário único, poderia reunir vários personagens engraçados e muito diferentes entre si”, conta Carlos Alberto de Nóbrega, filho de Manoel de Nóbrega.

A estreia de A Praça É Nossa no SBT aconteceu no dia 7 de maio de 1987. Anteriormente, de 1957 a 1976, a atração, sob o comando de Manoel de Nóbrega, era chamada “A Praça da Alegria” e exibida na extinta TV Paulista (que depois viria a ser a TV Globo). Em seguida, a atração passou pela Record e TV Rio até sair do ar nos anos 70.

Ao conquistar todas as faixas etárias e classes sociais, A Praça É Nossa sempre se destacou pela diversificação em seu humor. Nestes anos foram produzidos mais de mil programas inéditos. Sem contar que já desfilaram pelo banco da Praça mais de 120 artistas, entre humoristas e comediantes, que protagonizaram o respeitável número de 250 personagens.