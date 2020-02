A seleção dos 11 melhores jogadores que nunca ganharam a Champions League

Esses jogadores são craques incontestáveis pelos clubes em que atuaram, mas, não foram capazes de levantar a taça da liga mais importante da Europa. Apesar de vários deles serem multi-campeões, sabemos que esse título é importante para o legado de um jogador de futebol.

Montamos uma seleção na formação 3-5-2 com os melhores que nunca ganharam a ​Champions League.

Confira a lista:

Gianluigi Buffon​

Carreira histórica na Juventus, considerado por muitos como o melhor goleiro do século, Buffon nunca conseguiu levantar a taça da Champions. Embora o arqueiro tenha um arsenal de títulos de expressão, incluindo uma Copa do Mundo, a falta da “Orelhuda” claramente o incomoda. Até por isso, decidiu ir ao PSG na temporada passada, porém, foi eliminado nas oitavas de finais, frustando seu sonho. Agora de volta à Velha Senhora, o sonho segue vivo…

Lilian Thuram

Mais um com Copa do Mundo no currículo, mas que na Europa teve esta lacuna. O antigo lateral/zagueiro de equipes como Juventus e Barcelona conquistou muita coisa ao longo da carreira, com papel muito importante no futebol. Mas a Champions, jamais. Aposentou-se sem levantar esta taça.

Thiago Silva

Vice-campeão da Libertadores com o Flu, Thiago foi para o Milan e sequer conseguiu flertar com o título continental na Europa. Depois, pelo PSG, amargou eliminações traumáticas em sequência. Segue uma obsessão, tanto para o defensor, quanto para o próprio clube parisiense.

Fabio Cannavaro ​

Bola de Ouro, capitão e campeão mundial pela Itália em 2006. O zagueiro atuou em equipes de muito peso na Europa, dentre eles a Juventus e o papa-títulos Real Madrid. No entanto, quis o destino que Cannavaro jamais conseguisse alcançar o pódio mais alto justamente na Champions League. Desfalque de peso no Olimpo dos campeões.

Lothar Matthäus ​

Símbolo de uma geração vitoriosa com a seleção alemã, Matthäus fez longa carreira por equipes dos naipes de Inter de Milão e Bayern de Munique. No entanto, apesar de toda sua estrela para comandar equipes campeãs, este privilégio de ser campeão europeu de clubes ele não teve no futebol.

Patrick Vieira ​

Volante de muita presença, peça-chave do Arsenal histórico de 2004, campeão da Copa do Mundo de 98 e Euro de 2000 pela França, dentre muitas outras conquistas. Currículo muito rico do agora treinador. Mas ela, a Champions, ela não veio…

Francesco Totti ​

Lenda viva na Roma, ídolo máximo e vitorioso no clube da capital italiana. Pela Azzurra, também levantou a taça da Copa do Mundo de 2006. Presença marcante no time daqueles que não conseguiram chegar lá na UCL.

​ Pavel Nedved

Maestro da Juventus numa época em que o time era repleto de outras grandes estrelas, o tcheco bem que colecionou grandes atuações na carreira ao disputar a Champions League, mas taça, que é bom, nada. Uma pena para ele e para o futebol.

Dennis Bergkamp

Campeão da Euro 88 com a seleção da Holanda, Bergkamp era um verdadeiro maestro dentro de campo. Finalizava e passava como ninguém: com sutileza e objetividade. Fundamental no Arsenal campeão invicto e grande nome holandês nas Copas de 94 e 98, o atacante findou sua carreira sem levar uma “Orelhuda” para casa.

Ronaldo

Dispensa comentários. Talvez o nome de maior peso desta lista, o Fenômeno jamais levantou o troféu mais importante da Europa. Embora tenha atuações memoráveis no torneio (como quando calou Old Trafford pelo Real Madrid) e seja campeão mundial pela Seleção e por clubes, a Champions não faz parte do seu carregado currículo.

Zlatan Ibrahimovic ​

De volta ao Milan nesta temporada, Ibra bem que tentou (muito) ganhar o troféu mais desejado entre os clubes europeus. Mesmo tendo defendido grandes equipes, como Inter de Milão, Juventus, Ajax, Milan, Barcelona, PSG e Manchester United, o sueco ainda persegue o sonho ainda não alcançado.

Técnico: Diego Simeone

Duas decisões de Champions League, como treinador, não é pouca coisa. Mas as derrotas com o Atlético de Madrid, justamente para o maior rival, ainda marcam a carreira de “Cholo” Simeone. Campeão espanhol e da Liga Europa pela equipe madrilenha, Simeone sonha com o dia em que levará sua equipe (e a si mesmo) à primeira conquista de UCL de sua história.

