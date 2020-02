A seleção Gre-Nal com base nas prováveis escalações para o clássico deste sábado

​Antes de um clássico, sempre surge a discussão sobre qual time é melhor ou quem vem em um melhor momento. No caso do Gre-Nal, não é diferente. Neste sábado, ​Grêmio e ​Internacional disputam uma vaga à final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. E, antes de a bola rolar, o 90min monta uma seleção com base nas prováveis escalações dos dois times para o duelo a ser realizado no estádio Beira-Rio. Vamos a ela?

Marcelo Lomba (Internacional)

Muito embora Vanderlei tenha chegado ao Grêmio com o status de titular incontestável, ainda precisa comprovar em campo que merece tal posto. Enquanto isso, o goleiro colorado está cada vez melhor.

Victor Ferraz (Grêmio)

Foi contratado, entrou no time e já agregou muita qualidade à lateral direita tricolor. Na comparação com Rodinei, fica bem à frente.

Foto: Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Rodrigo Moledo (Internacional)

É um zagueiro que dá muita segurança ao setor defensivo vermelho. E como o Grêmio vai a campo com sua defesa reserva, fica naturalmente com a vaga que seria de Geromel.

Víctor Cuesta (Internacional)

Não é de hoje que o argentino vive grande fase. Domina as ações como poucos e parece que espanta qualquer adversário da sua frente, tamanha a facilidade para se posicionar e matar as jogadas do rival. No momento, mesmo que Kannemann fosse a campo, ficaria com essa vaga

Bruno Cortez (Grêmio)

Muito embora deva perder a posição logo ali adiante para Caio Henrique, é um lateral-esquerdo que tem bom senso de posicionamento. Falta qualidade no ataque, é verdade, mas para Moisés, seu rival do lado do Inter, também.

Maicon (Grêmio)

É um líder nato. E, com a bola no pé, controla qualquer meio-campo. O atual capitão gremista, por sua qualidade, tem espaço em qualquer time minimamente qualificado. Está na frente de Musto.

Matheus Henrique (Grêmio)

Volta da seleção sub-23 para retomar seu posto no meio-campo do Grêmio. Sua versatilidade, naturalmente, deve dar ao time de Renato Portaluppi um novo ritmo. Para melhor, claro. Ganha de Rodrigo Lindoso, que é apenas um bom marcador.

Edenílson (Internacional)

É um jogador voluntarioso, incansável. Marca bem e chega na frente de surpresa. Muito embora a boa temporada de Alisson, o lugar do lado direito no meio-campo é do atleta colorado.

D’Alessandro (Internacional)

O camisa 10 começou muito bem a temporada de 2020. Já deu assistência, já fez gol. Capitão vermelho, muito embora venha atuando mais à frente, comanda as ações e fica com a vaga na briga com Thiago Neves (que ainda precisa provar) ou Luciano (que já se mostrou insuficiente).

Everton (Grêmio)

Uma seleção da dupla Gre-Nal sem o Cebolinha estaria incompleta. De todos que estarão em campo, tende a ser o jogador com maior capacidade de decidir a partida sozinho. Mesmo com Boschilla crescendo pelo lado do Inter, são incomparáveis.

Paolo Guerrero (Internacional)

Muito embora esteja devendo uma boa atuação em clássicos, é aquele centroavante capaz de, com um ou dois toques na bola, metê-la para o fundo da rede. O camisa 9 é um artilheiro nato, bem mais que Diego Souza.