A sétima temporada do MasterChef Brasil já está em fase de pré-produção – Bastidores

Na Band, a próxima temporada do MasterChef já está em fase de pré-produção. Estão previstas 14 semanas de gravação, que deverá ocorrer entre abril e julho.

As inscrição para o reality de gastronomia estão abertas no site oficial hospedado no site da Band.

Para participar da atração, é preciso ser maior de 18 anos e cozinheiro amador. Não serão aceitos formulários de pessoas que trabalham ou já trabalharam em cozinhas profissionais. Também não serão válidas inscrições daqueles que possuem curso superior em Gastronomia ou estudantes da área.

A sétima temporada do MasterChef Brasil terá a apresentação de Ana Paula Padrão e dos chefs Paola Carosella, Henrique Fogaça e Erick Jacquin.

O MasterChef Brasil é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health.