Abel Braga fala de mudanças no time titular e “crava” nova posição para Fredy Guarín

​O Vasco se despediu com uma vitória do primeiro turno do Campeonato Carioca, a Taça Guanabara. Já sem chances de classificação, o ​Cruz-Maltino utilizou a partida para dar ritmo de jogo e entrosamento para a equipe que terá pela frente o Altos, do Piauí, na primeira fase da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (12), fora de casa, em jogo único pela competição nacional.

Após vencer a Portuguesa-RJ pelo placar de 3 a 2, o técnico Abel Braga concedeu coletiva e relatou que ainda não sabe a equipe titular para o jogo no Nordeste. “ Sinceramente, não tenho time titular ainda não. Alguns meninos têm entrado, por exemplo o Juninho, com uma constância até grande, não conseguiu fazer os jogos que faz no treino, mas a qualidade dele é incrível“, elogiou.

Perguntado sobre quem será o volante de marcação da equipe (Andrey ou Bruno Gomes), Abel escolheu o primeiro, mas deu uma declaração importante sobre a utilização de Fredy Guarín. “ O Guarín vai ser mais um segundo volante. Mas não treinou comigo. Não posso falar muito. Claro que sei que é um grande jogador. Acompanhei mais a carreira dele quando estava no Porto, estava em Portugal e acompanhei bastante”, acrescentou.

COMO DIZ ABEL BRAGA “FOI LINDO” 拾

Por fim, Abel destaca que vê a equipe evoluindo, mas que ainda falta muito para que chegue no nível desejado. “A equipe está melhorando. Mas não chegou num nível desejado. Esse é um dos motivos de eu repetir a equipe. Mantivemos o aquilo que melhoramos na semana passada, que é a oportunidade de gol, a criação de jogadas para gols. Mas a verdade é que a equipe não está pronta. Vamos tentar fazer melhor e precisamos fazer melhor”, concluiu.