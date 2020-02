Acalento na turbulência: Vasco ganha muito com renovação de Fredy Guarín

​Na noite da última sexta (7), o torcedor do ​V​asco da Gama recebeu, enfim, a notícia que tanto aguardou neste início de 2020. Através de suas redes e plataformas oficiais, o Cruzmaltino confirmou a renovação contratual do colombiano Fredy Guarín. O novo vínculo do volante com o clube de São Januário terá validade de duas temporadas.

Abraçado instantaneamente pela torcida vascaína por sua qualidade e entrega, o atleta de 33 anos chegou a ser especulado como possível reforço de outros gigantes da Série A durante a janela. A saída de Vanderlei Luxemburgo ao Palmeiras e os rotineiros atrasos salariais no Cruzmaltino aumentavam as chances do experiente volante buscar uma nova casa, mas o aspecto afetivo, os constantes apelos das arquibancadas por sua permanência e garantias da diretoria em honrar os compromissos acabaram pesado para o ‘fico’ do volante.

A manutenção do colombiano é, sem dúvida, um alento para o torcedor e um ganho técnico em um elenco bastante carente de qualidade. Conseguir segurar um atleta com mercado e que já provou ser capaz de render em bom nível no Brasil é um ‘afago’ para um clube que está machucado e que precisa, urgentemente, de referências e lideranças no elenco. Contudo, o camisa 13 não pode ganhar o status de ‘salvador da pátria’ ou solução para os profundos problemas vividos pelo clube: a instabilidade política, a crise financeira e o início de trabalho muito abaixo da média de Abel Braga seguem e devem fazer de 2020 mais um ano difícil para o Gigante da Colina, enredo que o torcedor, infelizmente, se habituou a vivenciar.