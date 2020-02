Um acidente na tarde desta terça-feira, 04 de fevereiro, envolvendo um caminhão de transporte de colchões, deixou parte de Penedo sem energia elétrica.

De acordo com informações do 11º BPM, o policiamento de trânsito foi acionado por volta das 14h para atender uma ocorrência na Rod. Eng. Joaquim Gonçalves, mais precisamente nas imediações da Penedo Construções. Policiais constataram que durante a passagem do referido caminhão a fiação do poste de energia elétrica se rompeu e em contato com o baú do caminhão em movimento danificou todo o poste e destruiu alguns cabos de eletricidade, telefone e internet.

A Equatorial teve que ser acionada para realizar o desligamento da rede elétrica e substituir todo material danificado pelo acidente.

Policiais realizaram o desvio do trânsito para garantir a segurança de todos.

A energia elétrica foi restabelecida após algumas horas do sinistro.

Da Redação com informações do 11º BPM