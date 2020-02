Acidente envolvendo guincho de Penedo é registrado no Norte de Minas

Um grave acidente envolvendo um caminhão guincho da empresa “Reboque Santana”, da cidade de Penedo, e uma carreta que transitava no KM 470 da BR-251 numa localidade chamada de serra de Francisco Sá, em Minas Gerais, foi registrado na manhã desta segunda-feira (10).

De acordo com o G1, um dos motoristas, que é conhecido na cidade penedense como ‘Neném do Gaiola’, foi socorrido pelo helicóptero do Suporte Aéreo Avançado de Vida (SAAV) e encaminhado para um hospital de Montes Claros, também em Minas Gerais.

A BR-251 está interditada nos dois sentidos na altura da Serra de Francisco Sá após um acidente envolvendo uma carreta bitrem e um caminhão prancha. Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal, os dois veículos bateram de frente.

De acordo com amigos da vítima, ele não corre risco de morrer, porém nada oficial foi divulgado sobre o estado de saúde do motorista do guincho.

Da Redação com informações do G1