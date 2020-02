Homem já tinha sido preso por roubar armas da delegacia de Piaçabuçu e assaltar bancos.

A Polícia Militar registrou um homicídio neste sábado (8) na parte alta da cidade, mais precisamente na Rua Nossa Senhora Auxiliadora, na Vila Matias.

Segundo a PM, Winter da Silva Pereira, que já foi preso acusado do roubo de armas de delegacia e da sede de GPM, além ser acusado de pertencer a uma quadrilha de roubo a bancos, foi surpreendido por dois indivíduos encapuzados que dispararam contra a vítima. Winter não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A população que presenciou toda a cena, entrou em contato com a Polícia Militar que foi até a cena do crime. Policiais constataram também que no veículo da vítima, uma Nissan Frontier verde, existia uma espingarda calibre 12 e uma faca, além de munições calibre 12 e 38.

O IML foi acionado e o caso será investigado pela Polícia Civil de Penedo.

Winter era acusado de pertencer a uma quadrilha que foi responsável por uma ação ousada, executada na manhã de 3 de novembro de 2011, onde foram roubadas armas da delegacia distrital e da sede do Grupamento da Polícia Militar (GPM), em Piaçabuçu, depois que policiais militares e civis foram feitos reféns.

Dentre os assaltos praticados em Alagoas, além do Banco do Brasil de Piaçabuçu, Winter também respondia por assaltos aos Correios da cidade de Jaramataia, e da cidade de Igreja Nova, no interior do Estado.

Da Redação com informações do 11º BPM