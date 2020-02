Adeus? Roger Machado ‘balança’ no Bahia, mas é hora de esperar

O ​Bahia começou a temporada com ótimas expectativas e altas ambições. A sequência no trabalho do treinador Roger Machado e a manutenção do elenco de 2019 deixaram os torcedores esperançosos e com grande perspectiva para 2020. Entretanto, o começo da trajetória não foi como o esperado e a pouca paciência dos tricolores acabou.





A eliminação para o modesto River do Piauí, na primeira fase da Copa do Brasil, e a derrota para o arquirrival Vitória, na Arena Fonte Nova, pela 3ª rodada do Nordestão, estressaram os torcedores e transformaram o “amor” em “ódio”: os gritos de “Adeus, Roger! Adeus, Roger!”, ecoaram após o revés no clássico. O treinador chegou ao limite, mas ainda não é a hora de mudar.

A paciência do torcedor brasileiro em geral é curta, mas os tricolores devem esperar um pouco mais e dar o ‘benefício da dúvida’ ao treinador. Roger Machado chegou desacreditado ao Bahia e fez um bom trabalho ao longo de 2019. O Esquadrão oscilou, mas dentro de uma óptica maior, construiu uma boa estrutura para 2020.

O sentimento de que “era possível mais” na temporada passada não deve enganar a visão dos adeptos do Bahia. O treinador de 44 anos tem quase um ano de trabalho à frente do Esquadrão e sua experiência com o elenco e com grandes competições pode ser fundamental em 2020. O mercado de técnicos também não facilita a busca por um nome que tenha o perfil do Tricolor Baiano.

Bahia com derrota no clássico; cargo de Roger Machado ameaçado? Posso sonhar com esse cara treinando o Ceará ou ainda tá cedo?! 👀 #BaVi #Vozao #CearaSC — César Jr. #Mamba4Life (@_cesarjrs) February 9, 2020

Em meio ao ciclo ininterrupto de troca de treinadores do futebol brasileiro, o Bahia deve se colocar como o contraponto. Em 2019, Roger Machado deixou o time na 11ª colocação no Campeonato Brasileiro e levou o time às quartas de final da Copa do Brasil, os erros e acertos devem ter ensinado o treinador. A chegada de um novo nome a Salvador vai recomeçar um novo planejamento do zero e pode comprometer boa parte da temporada.