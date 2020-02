Adilson abre o jogo sobre a volta de Marcelo Moreno; dirigente explica o que falta para o anúncio

​ O Cruzeiro está por detalhes de sacramentar a volta de Marcelo Moreno. Com ajuda de um patrocinador, a Raposa começou a negociar com o atacante desde a semana passada e a confiança para fechar o acordo é muito grande. Desde as primeiras conversas, o jogador se mostrou empolgado com a possibilidade de voltar a vestir pela terceira vez a camisa cruzeirense.

O treinador ​celeste, Adilson Batista, ​falou pela primeira vez sobre e iminente contratação do artilheiro e diz que aprova o reforço. O comandante explicou que já trabalhou com o atleta em 2008 e torce pela sua chegada.

“Eu aguardo (a gestão concluir a transação). Eu lembro que eu o treinei, era menino, em 2008. Ele e o Guilherme. Concordo (que ele é um bom jogador). Depende da direção. Eu apenas dou o treinamento”, disse o técnico.

O gestor de futebol da Raposa, Carlos Ferreira Rocha, diz que falta apenas o centroavante conseguir a liberação do Shijiazhuang Ever Bright para o anúncio oficialmente acontecer. Com o jogador, já existe um acerto salarial e o vínculo será válido por três anos, com os vencimentos mensais aumentando a cada temporada.

Já estou super na expectativa, vem pro cruzeiro logo Marcelo moreno  — Lucas Gomes (@lgsouza_lucas) February 10, 2020

“É um desejo tanto do Cruzeiro quanto do jogador de nos ajudar nesta reconstrução. E nós esperamos que ele resolva com o clube da China e possa nos ajudar. Ele está com muita vontade. A torcida adora o Marcelo, nós também adoramos o Marcelo. Eu acho que vai ser um novo casamento. Vai dar tudo certo. Depende só de o Marcelo resolver com o time dele lá. Ele resolvendo será abraçado aqui certamente”, explicou o dirigente.