Adilson critica atuação do Cruzeiro, mas elogia jovem e promete chances: “Tem um futuro brilhante”

​O ​Cruzeiro não teve a atuação esperada em Roraima, mas conseguiu classificação à segunda fase da Copa do Brasil. Na noite de ontem (13), a equipe ficou no 2×2 com o São Raimundo e sofreu além do esperado, atuação que não agradou ao técnico Adilson Batista. Apesar disso, se fez valer do regulamento e da vantagem por estar melhor colocado no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Após a partida, o treinador concedeu entrevista coletiva e reprovou a atuação da equipe. De acordo com Adilson, o Cruzeiro precisa esquecer o duelo para não repetir os mesmos erros. “Foi um jogo de muita ligação direta, um jogo muito faltoso. Um jogo de muito choque, de bola parada. Você fica contente com a classificação, mas é um jogo para esquecer . Eu, particularmente, não gostei do que vi ”, analisou.

Lamentando o estado do gramado e a arbitragem no Estádio Canarinho, o treinador explicou a mudança de esquema na etapa complementar. “ O time deles começou abafa, jogando bola para a área. Maurício e Judivan sentiram. Fiz linha de três e outra de quatro. Não vejo problema em ter humildade, ver adversário jogando para trás, e você, de maneira inteligente, administrar isso. Quando você coloca time ofensivo e não consegue, às vezes tem que ter humildade de entender o que o campo está proporcionando. Arbitragem horrorosa, com muitos cartões, com o lance do primeiro gol impedido“, adicionou.

“Comigo ele vai ganhar espaço” Adilson falando sobre Pedro Bicalho. Tem muito futuro mesmo e pode começar a atuar. Edu como zagueiro vai ser top, mas volante só quebra o galho. — Iron Luiz (@Iron_fall) 14 de fevereiro de 2020





Trabalhando com muitos jovens jogadores neste início de temporada, Adilson prometeu mais oportunidades a Pedro Bicalho. O volante, de 18 anos, promovido ao elenco profissional em 2020, atuou por cerca de 18 minutos, entrando na vaga de Maurício. “Hoje eu gostei da entrada do Pedro. Esse menino tem um futuro brilhante pela frente. Menino inteligente, que sabe jogar, sabe tocar a bola e que vai ganhar espaço. Comigo ele vai ganhar espaço ”, completou o treinador.