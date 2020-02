Adriano elege maior companheiro da carreira e faz projeções ousadas para ex-colega

​Dos jogadores que estão atuando no futebol brasileiro, não é apenas Daniel Alves que foi campeão pelo Barcelona ao lado de ​Lionel Messi. Adriano, lateral do ​Athletico-PR, também teve este honra e viveu momentos de glória no time liderado pelo camisa 10. Pois, para ele, não há dúvida: o argentino foi o melhor atleta com quem jogou na carreira.

Em entrevista ao ​Globoesporte.com, Adriano não mediu palavras para se referir a Messi. “É um jogador realmente muito diferenciado dos outros. Sempre me fazem essa pergunta, como era ele no vestiário, se era tudo isso mesmo. Realmente é um profissional fora de série, um cara que se cuida muito com relação ao extracampo também. Humilde dentro do vestiário, um cara que realmente tem um peso muito grande dentro do clube. No tempo em que estive lá, me ajudou bastante também no meu crescimento e na minha adaptação na minha chegada ao clube. Ele é uma referência mundial para muita gente, para muitos meninos também”, disse.

O lateral fez questão, ainda, de citar nomes como Daniel Alves (também seu companheiro no Sevilla), Luis Fabiano, Kanouté e Maresca, além, claro, de Xavi, Iniesta e Puyol. E, diante de tantas referências no futebol europeu, o experiente profissional faz projeções para lá de otimistas em relação a Bruno Guimarães, volante recentemente negociado pelo Furacão com o Lyon, da França. “Quando cheguei, realmente me surpreendi com a qualidade dele, com a qualidade técnica, com a qualidade tática já, né? Muitos ainda demoram um pouco para amadurecer na parte tática, né? Aí você vai amadurecer quando você tem a oportunidade de ir para a Europa. No caso dele, ele já saiu pronto. Então, esse é o melhor caminho para ele. Ele vai brilhar, como já tem jogado nesses dois jogos que ele tem jogado. Já deu para ver que a adaptação vai ser muito rápida.” Palavras de quem sabe.

