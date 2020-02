Afogados x Atlético-MG | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

​Eliminado logo de cara na Copa Sul-Americana e ocupando apenas a quarta colocação no Estadual, o ​Atlético-MG já está sob pressão. Assim, tem no confronto desta quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil, a chance de, no mínimo, começar a engrenar.

Depois de passar pela primeira rodada empatando em 0 a 0 com o Campinense-PB, enfrenta o desconhecido Afogados-PB na busca por nova classificação.

Ficha técnica​ Afogados-PE x Atlético-MG​ ​Data 26/02/2020​ ​Hora 21h30min (horário de Brasília)​ ​Local ​Vianão, em Afogados da Ingazeira ​Árbitro Savio Pereira Sampaio (DF)​ ​Onde assistir TV Globo e SporTV​

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Afogados​ Wallef; Jader, Heverton, Márcio e Thalison; Douglas Bomba, Diego Teles, Candinho e Philip; Erivelton e Diego Ceará. ​Atlético-MG Michael; Guga, Igor Rabello, Gabriel e Guilherme Arana; Jair e Allan; Otero, Nathan e Hyoran; Ricardo Oliveira (Franco Di Santo).​

O Afogados sofreu apenas uma derrota na temporada, e foi justamente no último compromisso, diante do Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano – competição na qual ocupa o terceiro lugar. O atacante Diego Ceará é o destaque da equipe, que eliminou o Atlético-AC com vitória por 3 a 0 na estreia da Copa do Brasil. Pelo lado do Atlético-MG, o técnico Rafael Dudamel escalará a chamada dupla ideal de volantes pela primeira vez. Em 2020, Jair e Allan já estiveram em campo juntos, mas sempre acompanhados de José Welison, o que não irá acontecer agora. O zagueiro Réver deve ser a principal ausência.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​AFOGADOS ATLÉTICO-MG​ ​Afogados 2 x 2 Retrô (01/02)* ​Unión Santa Fe 3 x 0 Atlético-MG (06/02)** ​Afogados 2 x 2 Petrolina (06/02)* ​URT 0 x 1 Atlético-MG (09/02)*** ​Náutico 1 x 1 Afogados (10/02)* ​Campinense-PB 0 x 0 Atlético-MG (12/02) ​Afogados 3 x 0 Atlético-AC (13/02) ​Atlético-MG 1 x 2 Caldense (16/02)*** ​Afogados 0 x 2 Santa Cruz (19/02)* ​Atlético-MG 2 x 0 Unión Santa Fe (20/02)**

Quem vencer no tempo normal fica com a vaga. Ao contrário da primeira fase, empate leva a partida para os pênaltis.

*Campeonato Pernambucano

**Copa Sul-Americana

***Campeonato Mineiro