Agente de Guarín, Marcelo Ferreyra abre o jogo e revela onde o meia jogará em 2020

O Vasco da Gama segue se movimentando no mercado visando contratações para o elenco comandado por Abel Braga. Após a derrota contra a Cabofriense, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca, a pressão da torcida sobre o comandante e sobre a equipe se intensificou. Um dos desejos do Cruzmaltino é renovar com Fredy Guarín, destaque do time em 2019.

O jogador estava estudando as propostas que recebeu, de forma que até mesmo o Palmeiras sondou o jogador. Nesta sexta-feira, o agente do colombiano, Marcelo Ferreyra, deu um ultimato sobre a “novela”. Segundo o empresário, nas próximas horas o acerto entre o meio campista e o Vasco poderá ser oficializado. A informação é do perfil ​Detetives Vascaínos , no Twitter.

Ferreyra ainda elogiou o diretor de futebol do clube, André Mazzuco. ​ “Confio em (André) Mazzuco, grande pessoa”, relatou o responsável pela carreira de Guarín. O meia de 33 anos aguardava que os vencimentos do ano de 2019 fossem regularizados, para aí sim poder discutir a continuidade em São Januário. Na temporada passada, foram 12 jogos disputados e três gols marcados.

Acho guarin um otimo segundo volante, mas nao o vejo como o armador principal do time. Ate pq nunca foi meia de criaçao. Portanto, nosso problema e bem mais grave nesse setor. — Vitor Gonçalves (@vitorsantos_578) February 1, 2020