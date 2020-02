Agora é na Justiça! Fred aciona Cruzeiro em busca da rescisão de contrato

​Foi feita uma tentativa de acordo amigável, mas ela não vingou. A partir disso, Fred acionou o ​Cruzeiro na Justiça com o objetivo de rescindir seu contrato com o clube e, assim, poder assinar vínculo com qualquer outra equipe.

O cone do Fred consegue ser odiado pelos torcedores do Cruzeiro e do atlético — Luiz Víctor (@Iuizvictor) February 10, 2020

Como destaca o ​Globoesporte.com, o processo, protocolado na última sexta-feira, corre em segredo de justiça na 1ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Inclusive, muito embora a Raposa ainda não tenha sido notificada da ação, já há uma audiência marcada para o dia 3 de março.

Ok, o Cruzeiro deve ao Fred, mas o cara devia ter um mínimo de autocrítica do que o clube esperava dele e o que ele deu ao clube (ou seja, quase nada, ou melhor, participação ativa num rebaixamento). Porém, esperar qualquer resquício de ética e bom senso no futebol? Impossível. — André Cruzeirense (@andreatualliza) February 10, 2020

No início da temporada, após o rebaixamento do Cruzeiro, seu novo conselho gestor, que é transitório, estimou em cerca de R$ 27 milhões a dívida que a instituição possui com o centroavante, incluindo aí salários atrasados, direitos de imagem (estes nunca foram pagos), 13º, Fundo de Garantia e, também, a multa de R$ 10 milhões cobrada pelo ​Atlético-MG pelo fato de o atleta ter assinado contrato com o rival logo após o rompimento do compromisso com o Galo. O estafe do atleta indicou o advogado Fernando Moura para tratar do tema, mas este disse desconhecer o processo e destacou que não atua em causas trabalhistas.

