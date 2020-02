Agora sim! EDITAL Detran 2020 abre matrículas para níveis médio e superior! Até R$ 2.729,76!

Grande oportunidade! O Departamento Estadual de Trânsito abriu o período de inscrições do edital de processo seletivo para preenchimento de 49 vagas e cadastro reserva em cargos de ensino médio e superior sob Regime Especial de Direito Administrativo (REDA).

O DETRAN oferece salários entre R$ 2.063,92 e R$ 2.729,76, por jornadas de trabalho de 40 horas semanais. Os contratos iniciais serão assinados por até 02 anos, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período, totalizando até 4 anos de vínculo.

Para nível médio, o edital conta com 10 vagas de Técnico de Nível Médio/Assistente de Atividades Administrativas com salário de R$ 2.063,92, já incluso gratificações. As atribuições do cargo são atuar atendimento ao usuário, na triagem do serviço e encaminhamento devido; bem como controle e organização de material.

Para nível superior, são 39 vagas, distribuídas em cargos de Técnico de Nível Superior/ Administração (2 vagas), Técnico de Nível Superior/Comunicação Social (1 vaga), Técnico de Nível Superior/Contabilidade (2 vagas) e Técnico de Nível Superior/Direito (34 vagas). O salário chega a R$ 2.729,76. Além disso, os profissionais contam com auxílio refeição de R$ 12,00 por dia trabalhado e auxílio transporte. As vagas são apenas para lotação na capital do estado, Salvador (BA).

Inscrição e Etapas

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 08 horas do dia 17 de fevereiro e 23 horas e 59 minutos do dia 01 de março de 2020, no site oficial da Secretaria (selecao.ba.gov.br). Não haverá taxa de inscrição para participar do certame.

O certame vai contar com avaliação curricular, de caráter eliminatório e classificatório, para aferir o perfil do candidato a partir do nível de escolaridade, conhecimentos específicos e experiência profissional, devidamente comprovados.

As avaliações serão realizadas entre 02 e 09 de março. Serão avaliados tempo de experiência profissional no cargo, assim como cursos Sequenciais, de Extensão, Pós graduação ou aperfeiçoamento/Capacitação, além de Curso de Informática.

O resultado final será divulgado no dia 31 de março de 2020 no Diário Oficial do estado da Bahia e no site www.detran.ba.gov.br.

Validade

A validade da seleção será de 12 meses, a contar da data da publicação da sua homologação, podendo, antes de esgotado esse prazo, ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Administração.