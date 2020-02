Agora sim! PIS/Pasep liberados para saques de até R$ 1.045 depois do Carnaval

Grana na conta, trabalhador. Os beneficiários que nasceram nos meses de julho a dezembro ou tem número final de inscrição entre 0 e 4 receberam o benefício do PIS/PASEP ainda no ano de 2019. Já os nascidos entre janeiro e junho e com número de inscrição entre 5 e 9 receberão no primeiro trimestre de 2020.

Em qualquer situação, os valores estarão à disposição do trabalhador até 30 de junho de 2020, prazo final para o recebimento.

O valor do PIS/PASEP para 2020 foi reajustado. Acontece que o aumento no valor do salário mínimo para R$1.045 também altera o pagamento do abono do PIS/PASEP. O programa terá o mesmo índice de correção do mínimo, de 4,48%. O novo valor é válido a partir de fevereiro. Para janeiro, o pagamento será feito no valor de R$1.039.

O valor a ser considerado é o do salário mínimo vigente na data do pagamento. Sendo assim, quem nasceu em Março, Abril, Maio e Junho já terão direito aos pagamentos de até R$1.045, uma vez que os lotes dos aniversariantes dos meses citados serão liberados em 13 de fevereiro e 19 de março, período em que o novo salário (R$1.045) já estará em vigor.

Para quem trabalhou por apenas um mês em 2018, o valor mínimo, que era de R$84 em 2019, subiu para R$88 em 2020. Para quem teve vínculo o ano inteiro, por exemplo, o valor sobe cheio, dos R$998 para R$1.045. Veja:

1 mês: R$ 88,00

R$ 88,00 2 meses: R$ 175,00

R$ 175,00 3 meses: R$ 262,00

R$ 262,00 4 meses: R$ 349,00

R$ 349,00 5 meses: R$ 436,00

R$ 436,00 6 meses: R$ 523,00

R$ 523,00 7 meses: R$ 610,00

R$ 610,00 8 meses: R$ 697,00

R$ 697,00 9 meses: R$ 784,00

R$ 784,00 10 meses: R$ 871,00

R$ 871,00 11 meses: R$ 958,00

R$ 958,00 12 meses: R$ 1.045,00

Calendário de saques

Mês de Nascimento e Data de Saque:

Julho – 25/07/2019

Agosto – 15/08/2019

Setembro – 19/09/2019

Outubro – 17/10/2019

Novembro – 14/11/2019

Dezembro – 12/12-2019

Janeiro e Fevereiro – 16/01/2020

Março e Abril – 13/02/2020

Maio e Junho – 19/03/2020

Calendário por dígito