Aimoré x Grêmio | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

​O primeiro turno do Campeonato Gaúcho chega à última rodada da fase classificatória com os semifinalistas já definidos. No entanto, isso não quer dizer que o duelo deste domingo, entre Aimoré e ​Grêmio, virou amistoso. O Tricolor, que está na segunda colocação do Grupo B com nove pontos (o Caxias tem dez), vai a campo em São Leopoldo para tentar terminar esta da etapa da competição na liderança da chave. Com isso, terá a chance de jogar em casa o primeiro confronto eliminatório do Estadual. Mas, obviamente, além de fazer seu resultado, depende de um tropeço do rival da Serra, que enfrenta o Esportivo, em Bento Gonçalves.

​Ficha técnica Aimoré x Grêmio​ ​Data 09/02/2020​ ​Hora 16h (horário de Brasília)​ ​Local Cristo Rei, em São Leopoldo​ ​Árbitro ​Erico Andrade de Carvalho ​Onde assistir TV Globo e Premiere​

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Aimoré Luiz Felipe; Bruno Ferreira, Pablo, Renato e Márcio Goiano; Diego Gomes, Felipe Guedes, Germano, Mardley e Wagner; Matheus Rodrigues. ​Grêmio Vanderlei; Victor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz e Cortez; Maicon, Lucas Silva, Alisson, Thaciano (Thiago Neves) e Everton; Luciano (Diego Souza).​

Agora com novo técnico, Hélio Vieira, o Aimoré quer, ao menos, encerrar o primeiro turno do Gauchão com dignidade. O time, depois de vencer o Brasil de Pelotas na primeira rodada, acumulou três derrotas em sequência, resultados estes que o deixaram na penúltima colocação da chave.

Pelo lado do Grêmio, Renato Portaluppi pode colocar Thiago Neves como titular do meio-campo pela primeira vez. Caso isso se confirme, ele ocupará a vaga que, na última partida, foi de Thaciano. Na frente, a chance de utilização de Diego Souza desde o início é mais remota, mas também não é descartada.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​AIMORÉ GRÊMIO​ ​São José 1 (5) x (3) 1 Aimoré (30/10/19)* ​Pelotas 1 (5) x (4) 1 Grêmio (19/01)** ​Aimoré 1 x 0 Brasil-Pel (32/01) ​Grêmio 0 x 2 Caxias (22/01) ​Esportivo 4 x 3 Aimoré (26/01) ​Brasil-Pel 0 x 1 Grêmio (26/01) ​Aimoré 0 x 1 Caxias (29/01) ​Grêmio 2 x 1 São José (30/01) ​São José 2 x 0 Aimoré (02/02) ​Grêmio 5 x 0 Esportivo (03/02)

É duelo entre capital e região metropolitana, no qual o azul predomina dos dois lados. Agora é ver quem vai se dar melhor. Se o Grêmio quer ser primeiro do grupo, o Aimoré também precisa de pontos para, na soma total, estar mais tranquilo e evitar o rebaixamento.