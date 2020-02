Ainda sem Marcelo Moreno, Adilson conta com dois reforços para os próximos jogos do Cruzeiro

​Na última quinta-feira (20), o​ Cruzeiro foi derrotado pelo Tombense por 2 a 0, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. Com o resultado, os comandados de Adilson Batista desceram para a quarta colocação, com 11 pontos. Até aqui, em seis partidas, foram três vitórias, dois empates e uma derrota.





Após o resultado adverso, os jogadores que não atuaram no estadual se reapresentaram na manhã desta sexta-feira (21). O meia Robinho e o atacante Thiago, recuperados de lesão, foram as novidades. Além da dupla, o recém-contratado Marcelo Moreno também participou novamente.

Apesar de treinar normalmente com bola, Moreno ainda não estará à disposição do técnico Adilson Batista, já que ainda não está regularizado no Boletim Informativo Diário ( BID ), da Confederação Brasileira de Futebol ( CBF ), mas a previsão é que esteja tudo certo ainda nesta sexta.

TMS do Marcelo Moreno já está ok. Nome do atacante deve ser publicado no BID nesta sexta-feira. Estreia pode ser antecipada pro duelo contra o Uberlândia, dia 1º, no Mineirão. Se não for ele, centroavante deve ser o Thiago, que já está recuperado. — Samuel Venâncio™ (@samuelvenancio) 21 de fevereiro de 2020