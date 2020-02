Ainda sem Marinho, Jesualdo conta com volta de dois destaques para jogo contra o Ituano

​Nesta terça-feira (18), o ​Santos se reapresentou no CT Rei Pelé após empatar com a Ferroviária em 0 a 0, no último domingo (16), pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A atividade foi novamente fechada para os jornalistas, já que o técnico Jesualdo Ferreira prepara a equipe visando o duelo diante do Ituano, sábado (22), às 16h30, fora de casa.

O atacante Marinho, que se recupera de uma fratura no pé, não trabalhou com os demais atletas. A lesão ocorreu na estreia do Peixe no estadual, diante da Inter de Limeira, na vitória por 2 a 0 e deve demorar mais algumas semanas para voltar aos gramados, já que ainda utiliza uma proteção.

Apesar do desfalque do jogador, o treinador português teve o zagueiro Felipe Aguilar, em transição física após um edema no joelho, e Evandro, que ficou fora contra a Ferroviária, como as novidades do treinamento. Para o duelo em Itu, com Luiz Felipe suspenso, Lucas Veríssimo deve começar entre os titulares, estreando na temporada.