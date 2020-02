Alelo contrata: Empresa abre diversas vagas de emprego pelo Brasil; Confira!

A Alelo abriu diversas oportunidades de emprego no Brasil. As chances são destinadas para diversos cargos em diversas cidades do país.

A Alelo se trata de uma bandeira especializada em benefícios para os segmentos de alimentação, cultura, transporte e saúde. Fundada em 2003, é uma empresa 100% brasileira que integra o Grupo Elopar, que tem como sócios o Banco do Brasil e o Bradesco. Desde 2013, é líder de mercado no setor de benefícios pelo Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do Ministério do Trabalho e Emprego. A empresa tem como premissa a qualidade de vida do trabalhador e acredita que quem vive bem, trabalha melhor.

“A Alelo é uma empresa de serviços financeiros, especializada em benefícios, incentivos e gestão de despesas corporativas, que tem como objetivo facilitar o dia a dia das pequenas, médias e grandes empresas, bem como de estabelecimentos comerciais parceiros da sua rede de aceitação. ‘Alelo é Tudo Isso’, slogan da campanha lançada em setembro de 2019, mostra que a bandeira não tem apenas cartões refeição e alimentação, como é mais conhecida. Ao longo de sua trajetória, a instituição passou a atuar em novos mercados, e hoje conta com um amplo portfólio de soluções voltadas aos segmentos de alimentação, mobilidade, cultura, saúde e premiação.”

“A Alelo é uma empresa 100% nacional, que possui Bradesco e Banco do Brasil como acionistas. Desde 2003, somos líderes de mercado no segmento de benefícios pelo PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador), com 15 anos de experiência e sinônimo de excelência e qualidade em cartões benefício e pré-pagos.

Já nascemos com o propósito de ser uma empresa inovadora: fomos a primeira a emitir os cartões de plástico com chip, eliminando os vouchers de papel. Também fomos a primeira empresa a lançar um aplicativo próprio, o Meu Alelo, que já possui cerca de 5 milhões de usuários ativos. Em números, temos mais de 8 milhões de usuários, 550 mil estabelecimentos comerciais credenciados e 100 mil empresas-clientes. A Alelo possui valores que traduzem o nosso jeito de ser e que direcionam a nossa forma de trabalhar.

Se identificou com a Alelo e quer fazer parte do nosso time? Então confira as vagas e cadastre seu currículo!

Analista Estabelecimento Comercial Sênior

Banco de Talentos

Consultor Comercial

Consultor Comercial Hunter Autor

Consultor de Estabelecimento Comercial

Gerente de Canais

Analista Financeiro

Analista Pleno de Performance

Especialista Financeiro

Analista de Marketing Sênior

Analista de Caixa e E-commerce

Analista de Produtos

Coordenador de Desenvolvedor de Produto

Analista de Operações

Analista de Operações – PCD

Analista Sênior de Governança Agil

Coordenador de Recursos Humanos e Desenvolvimento

Especialista de RPA

Gerente de Sistemas

Gerente de Arquitetura; entre outros.

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://jobs.kenoby.com/alelo