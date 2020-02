Além de Antony, mais um titular do São Paulo pode ser desfalque no jogo contra a Ponte Preta

​O São Paulo teve mais uma semana livre de treinamentos visando o confronto diante da Ponte Preta, no próximo domingo (01), pelo Campeonato Paulista. Após a vitória contra o Oeste, Fernando Diniz ganhou moral dentro do clube e mais tranquilidade para seguir desempenhando seu trabalho. Para o próximo confronto do Tricolor, Antony, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, deve ser desfalque.

De acordo com apuração do portal ​Globoesporte.com, o comandante são-paulino pode ter mais uma dor de cabeça. O lateral-direito Juanfran não treinou nesta sexta-feira (28), e pode ser mais uma baixa no time titular. O experiente jogador já não tinha treinado na última quarta-feira (26), por sentir dores na panturrilha direita. Se o atleta não atuar, Igor Vinicius irá substitui-lo.

Quem ganhou muitos créditos com o Diniz foi Alexandre Pato. O atacante mais uma vez irá iniciar na equipe principal e finalmente ganha uma boa sequência no ​SPFC. O jogador, que estava sendo muito criticado nos primeiros jogos do ano, vem tendo um bom desempenho nas últimas partidas e está se tornando um dos atletas mais importantes do sistema ofensivo.

Com dores na panturrilha, Juanfran não participa do treino com o grupo nesta sexta-feira. Lateral é dúvida para partida de domingo, contra a Ponte Preta. — Diário Tricolor  (@Diario_Tricolor) February 28, 2020

O São Paulo está na primeira colocação do grupo C, com 12 pontos. Em sete jogos, o Tricolor paulista tem três vitórias, três empate e uma derrota. A equipe fez 10 gols e sofreu apenas quatro. Aos poucos, o treinador do SPFC vai colocando a sua filosofia em prática e os resultados positivos estão aparecendo. Antes cotado para ser demitido, o comandante ficou prestigiado internamente no clube.