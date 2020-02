Além de Diogo Barbosa, Palmeiras surpreende nos bastidores e encaminha saída de defensor

Após acertar as contratações do lateral-esquerdo Matías Vinã e do atacante Rony, a diretoria do ​Palmeiras agora volta as atenções para saídas do elenco, já que muitos jogadores não estão nos planos para o decorrer do ano. O zagueiro Pedrão era um dos que não faziam parte, acertado com o ​Athletico-PR até dezembro.

Terceira opção para a lateral, Diogo Barbosa é outro que também não deve permanecer. Apesar do mau momento, o defensor é visado no mercado e já foi procurado por Botafogo, Cruzeiro e Vasco. Apesar do interesse, o Fogão seria o mais próximo de confirmar o negócio por empréstimo.

O zagueiro Emerson Santos, que não vem tendo oportunidades, também deve sair. De acordo com informações apuradas por este repórter da equipe Futmarketing, o Alviverde já teria dado o aval para o atleta buscar uma nova equipe e o Glorioso também procurou o presidente Maurício Galiotte para saber a situação.

Emerson estava emprestado ao Internacional na temporada passada, se reapresentado em janeiro na Academia de Futebol. Atualmente, para o setor, o técnico Vanderlei Luxemburgo conta com Felipe Melo, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Luan. O vínculo com o Maior Campeão do Brasil vai até dezembro de 2022.