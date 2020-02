Além de Honda, Botafogo contrata outro gringo para reforçar setor de criação

​A afobação pela contratação de Keisuke Honda ofuscou qualquer outra notícia a respeito do ​Botafogo. No entanto, segundo o ​Globoesporte.com, o Glorioso fechou o contrato com Gabriel Cortez e já espera o equatoriano no início dessa semana para finalizar os detalhes da décima-segunda contratação do ano,

O ex-jogador do Emelec é visto como uma aposta pela diretoria alvinegra, que acredita que ele possa ser o “novo Cazares”. Elogiado pelo VP de futebol, Ricardo Rotenberg, Cortez tem muito recurso e seu forte é a finalização de média/longa distância. O atleta chega para reforçar o setor de criação, que foi o mais criticado no ano passado.

Por outro lado, a disciplina fora de campo é um fator que o jogador precisa melhorar, tendo em vista que já se envolveu em alguns casos que nenhum clube gostaria de ver seus atletas envolvidos. Além disso, a falta de intensidade em algumas partidas e irregularidade podem ser problemas também.

Para quem está perguntando: Gabriel Cortez deve chegar segunda ou terça no Brasil. Ele precisou resolver alguns problemas em seu país antes de voar para o Rio. Seu contrato inclusive já foi assinado. O Botafogo já está emitindo sua passagem. — Canal do TF no YouTube! (@_thiagofranklin) February 1, 2020

O meia chega para suprir a ausência de João Paulo e com totais condições de buscar a titularidade. Seu contrato termina no final de 2020 e tem o passe fixado em 1 milhão de dólares.