Além de Léo Pereira, Flamengo tem desfalque de peso para partida contra o Athletico

Prometendo o título, o​ Flamengo enfrenta no domingo (16), o​ Athletico-PR, pela Supercopa do Brasil. A partida será realizada no estádio Mané Garricha, em Brasília, às 16h. O técnico Jorge Jesus já avisou que colocará o que tem de melhor e, com isso, o Fla deve levar as estrelas para o duelo.

Apesar do pensamento de não poupar nenhum atleta, a equipe carioca terá o desfalque de Léo Pereira. Em exames realizados nesta quinta-feira (13), foi constatada uma lesão posterior da coxa esquerda e o atleta não enfrentará sua ex-equipe. O zagueiro era cotado para começar entre os onze iniciais.

Outro que também pode ficar de fora é Gustavo Henrique. De acordo com o site ‘​Globo Esporte’, o Fla descobriu que o atleta está suspenso do jogo diante do Furacão, por uma expulsão de quando atuava pelo Santos, no ano passado, no jogo contra o Avaí, pela 31ª do Campeonato Brasileiro. O atleta chegou a cumprir a suspensão automática diante do Goiás, mas, a pena foi de dois jogos.

Diante disso, o clube entrou com pedido no STJD para que o defensor seja absolvido. Apesar da possível baixa, o técnico Jorge terá o reforço de Rodrigo Caio, que vinha sendo desfalque devido a um corte no joelho direito e deve começar como titular, fazendo sua primeira partida no ano.

​Foto: Alexandre Vidal / Flamengo