Além de Luiz Felipe, Santos deve ter desfalque de meio-campista diante do Ituano

​Neste sábado (22), o ​Santos entrará em campo contra o Ituano, às 16h30, no estádio Novelli Júnior, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Nos últimos dias, o elenco do técnico Jesualdo Ferreira tem se preparado para o confronto na Vila Belmiro. Para o duelo, o treinador ainda está analisando os 11 titulares que irão atuar, visto que terá alguns desfalques no time.

De acordo com as informações do jornalista Lucas Musetti Perazolli, do site ​Gazeta Esportiva, o meio-campista Soteldo torceu o tornozelo esquerdo durante o treinamento da última quarta-feira (19) e não foi a campo nesta quinta (20). Ainda na tarde de hoje, o camisa 10 passou por exame de ressonância magnética e o departamento aguarda para saber qual procedimento utilizar.

Sendo assim, o jogador deve desfalcar a equipe alvinegra. Para a posição o comandante poderá contar com Renyer, Arthur Gomes, Lucas Venturo ou Tailson para dar sequência no Paulistão. Além disso, conforme as atividades, tudo indica que o ataque terá Raniel e Eduardo Sasha. Já Marinho segue afastado por conta de fratura no tornozelo. Nesta sexta-feira (21), o Peixe volta a treinar antes da viagem para Itu.

Apesar do desfalque, o treinador terá a volta de Lucas Verissímo após se recuperar de uma lesão no joelho esquerdo, sofrida durante a pré-temporada. O zagueiro deverá fazer sua estreia na temporada diante do Ituano, já que deve recuperar a vaga de titular na equipe deixada por Luiz Felipe, que levou o terceiro cartão amarelo no empate sem gols diante do Ferroviária, no último domingo (16).

