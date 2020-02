Além de meia Montillo, peça-chave de La U deverá ficar fora de “decisão” contra o Inter

​O ​Internacional alcançou o objetivo de classificar-se em primeiro lugar do grupo A do Campeonato Gaúcho. Agora, o Colorado terá pela frente o rival, Grêmio, na semifinal da competição. Antes disso, o Clube do Povo vai encarar a Universidad de Chile, no jogo de volta da segunda fase da Libertadores da América. Para o duelo, o Colorado deverá ter equipe completa a disposição de Eduardo Coudet.

Já o adversário, viaja para Porto Alegre com desfalques. O experiente meia Walter Montillo, com passagens pelo futebol brasileiro, está suspenso por ter sido expulso após uma falta em cima do lateral Moisés, na partida de ida. Outro atleta que poderá ficar de fora é o goleiro da equipe chilena, Fernando de Paul, que sofre com problemas gastrointestinais.

A informação divulgada pela imprensa chilena e reproduzida pelo site ​GaúchaZH é de que o atleta sequer viajou com a delegação que embarcou para Porto Alegre. “Fernando sofreu uma descompensação aguda de uma patologia digestiva, sendo levado à Clínica Universidad de los Andes“, diz uma nota assinada pelo médico Alvaro Zamorano e publicada no ​site da Universidad de Chile.

Coudet completou um mês de Inter mudando o estilo de jogo, promovendo a base, colocando reforços que chegaram na quarta pra jogar no sábado. Jogou no meio dos protestos em que incendiaram o jogo na LA, tempestade no Gauchão. E há quem já consiga cornetear o cara. — Adriano (@driccos) February 9, 2020

Caso de Paul não atue, Cristóbal Campos, o goleiro reserva de apenas 21 anos assumirá a meta. A provável substituição deverá ser mais um dificuldade para os chilenos, já que o titular teve boa atuação na partida de ida, salvando a Universidad em uma cabeçada de Edenilson, já na segunda etapa. Inter e “La U” entram em campo na próxima terça-feira (11) e o Colorado precisa de uma vitória por qualquer placar para avançar.