Além de Orejuela e mais cinco, Cruzeiro empresta dupla fora dos planos de Adilson ao América-RN

​ O ​Cruzeiro optou por não utilizar alguns jogadores nesta temporada devido o momento de reconstrução, depois da queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. Após a analise do técnico Adilson Batista junto a sua comissão, mais dois atletas foram emprestados pela Raposa. O América de Natal anunciou a contratação dos jogadores na última sexta-feira (14).

De acordo com o site ​Superesportes , o primeiro deles é o atacante Cesinha, tratado por muitos anos como uma das promessas das categorias de base. O atleta de 21 anos também já foi cedido ao Palmeiras em 2018 e 2019 e agora terá o Rio Grande do Norte como o seu destino. O jogador é primo do lateral-esquerdo Danilo, atualmente defendendo o Juventus, da Itália.

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O outro atleta é o meio-campista Luiz Fernando, contratado em 2015 pela Raposa, ainda na gestão do ex-presidente Gilvan de Pinho Tavares. O jogador de 26 anos não conseguiu ter regularidade na esquipe. Com a falta de espaço, foi emprestado ao Mirassol, Guarani e Criciúma, mas também não firmou em nenhum dos clubes. O meia também foi cedido ao América-RN.

Meia Luiz Fernando, que jogou muito pelo Campinense na conquista do Paraibano em 2015, será anunciado como novo reforço do América de Natal. O atleta pertence ao Cruzeiro/MG, mas nunca jogou por lá. Esteve por último no Criciúma/SC, em 2018. Os mineiros irão bancar o salário. — Ademar Trigueiro (@AdemarTrigueiro) February 14, 2020