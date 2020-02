Além de Ramiro, Tiago quebra a cabeça com meia desfalque de última hora na decisão contra Guaraní

​Nesta quarta-feira (12), o​ Corinthians entrará em campo contra o Guaraní do Paraguai, às 21h30, em Itaquera, pela segunda fase da Copa Libertadores. O técnico Tiago Nunes prepara a equipe para o confronto, porém ainda possui algumas incertezas com relação aos atletas. O volante Richard iniciou a semana como dúvida no Timão, após a partida com a Inter de Limeira.

De acordo com as informações do site ​Globo Esporte, o atleta foi cortado da partida contra a Inter de Limeira, no último domingo (9), quando a equipe alvinegra perdeu por 1 a 0, após ser diagnosticado com uma tendinite no músculo adutor da coxa esquerda. Como o treinamento desta segunda-feira (10) foi cancelado, o jogador manteve apenas o repouso em casa.

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Nesta terça-feira (11), o volante será reavaliado pelos médicos. Caso esteja bem, irá treinar com o elenco à tarde na Arena Corinthians e ficará à disposição do treinador. Além disso, o Timão não poderá contar com Ramiro, devido a uma lesão no joelho direito. O meio-campista segue em tratamento e só deve ser utilizado novamente em cerca de três semanas.

Com tendinite, Richard ainda é dúvida para compor o banco do Corinthians na quarta-feira | corinthians e sinceramente, ainda bem! #VaiCorinthians — Tu és Orgulho🦅ˢᶜᶜᵖ (@JhowRonaldo10) February 10, 2020

No entanto, o comandante ainda cogita dois nomes: Lucas Piton, concorrente de Sidcley, e Pedrinho, que retorna da seleção brasileira sub-23. Sendo assim, para o duelo diante do clube paraguaio, a provável escalação teria Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton; Camacho e Cantillo; Everaldo, Luan e Janderson (Vagner Love); Boselli.