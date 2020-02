Além do zagueiro Marllon, Cruzeiro pretende antecipar as contratações de meio-campistas e atacante

​O Cruzeiro segue o planejamento na atual temporada visando voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Por mais que existam algumas oscilações neste início de ano, o time da ​Raposa tem evoluído e a expectativa é que consiga classificação no Campeonato Mineiro e chegue mais preparado na segunda divisão do Brasileirão. Adilson Batista segue normalmente no cargo e tem a confiança dos dirigentes.

O jornalista ​Victor Martins informou na tarde desta quarta-feira (26), que a cúpula cruzeirense tenta antecipar as chegadas dos últimos reforços. Além do zagueiro Marllon, do Corinthians, o clube celeste tenta anunciar dois meio-campistas e um atacante. Os nomes estão sendo analisados nos bastidores e as negociações já estão em andamento. Os diretores celestes pretendem manter em sigilo as tratativas até que os acordos estejam avançados.

Com mais quatro contratações, a comissão técnica entende que o elenco ficará muito encorpado e pronto para disputar os principais jogos da temporada. A expectativa é que o time não tenha grandes dificuldades na Série B e suba de forma tranquila para disputar a elite do futebol nacional em 2021, no ano do centenário do clube.

Adilson Batista sabe da necessidade de reforçar ainda mais o elenco para o restante da temporada. Treinador não disse pra quais posições seriam esses reforços, mas deixou no ar que está evidente, quais posições estão mais carentes. Pra você, quais posições precisam se reforçar? pic.twitter.com/dxnDRQ1WQM — Diogo Medeiros (@DiogoMedeiros87) February 25, 2020

O projeto cruzeirense é fechar o grupo de jogadores até o começo do mês que vem e, assim, dar tempo para o Adilson conseguir colocar seu trabalho dentro de campo. As contratações estão sendo tentadas via empréstimos, com a Raposa pagando até metade dos salários dos jogadores. Marllon já vê com bons olhos uma ida para Belo Horizonte e aguarda alguma sinalização do Timão.