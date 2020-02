“Alerta Nacional” quase dobra a média de público do “RedeTV! News” – Audiência da TV

A RedeTV! elevou a sua média de público em duas faixas horárias. No meio dia, com o “Tricotando”, a emissora vem registrando 0,3 ponto. Enquanto o “Alerta Nacional”, no ar no início da noite, entre 18h e 19h30, triplicou a média do horário, com médias entre 1,1 e 1,3 pontos.

Com o melhor desempenho do “Alerta Nacional”, o jornal “RedeTV! News”, ancorado por Boris Casoy, vem conquistando 1 ponto de média.

Na última sexta-feira (14), numa parte gravada onde encerra a edição nacional, Sikêra Jr. brincou e afirmou que o seu programa era uma “merda”.

A “merda” vai bem, (dentro dos padrões da RedeTV!), até em Recife, com médias de 2 pontos.