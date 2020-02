Alison não fica em cima do muro em relação a Jesualdo e opina sobre o trabalho do português no Peixe

​Jesualdo Ferreira vem sofrendo uma enorme pressão no ​Santos. O comandante português tem sido bastante questionado nestes primeiros jogos da temporada e muitos torcedores santistas pedem a sua demissão. Nos corredores da Vila Belmiro, o clássico contra o Palmeiras, no próximo sábado (29), dentro de casa, é tido como fundamental para sua permanência no cargo.

Na tarde desta quarta-feira (26), o volante Alison concedeu entrevista no CT Rei Pelé e abriu o jogo sobre as críticas que o treinador está sofrendo. O jogador diz que acredita nos métodos de trabalho do português e o grupo tem total confiança no comandante.

“A pressão existe, cobrança também. Não sei quanto tempo o Jesualdo vai ter, mas sei que o tempo que ele tiver nós vamos acreditar no trabalho e procurar melhorar diariamente. Temos que vencer e alcançar coisas grandes. Terá nossa confiança, independentemente do tempo que tiver. Vamos continuar acreditando e procurar evoluir a cada dia”, explicou.

O volante já projetou o clássico diante do Alviverde e diz que o elenco precisa ter concentração total para sair dessa má fase.

“Não cabe a mim dizer se ele deve ou não continuar. Enquanto ele for nosso técnico, vamos acatar as ideias, abraçar, acreditar que vai dar certo. Vamos continuar seguindo o trabalho dele. Por ser um clássico, não temos de escolher adversário e tivemos resultados ruins, precisamos vencer. Temos que nos preparar muito para jogos decisivos e que possamos reencontrar o caminho das vitórias e de boas apresentações”, completou.