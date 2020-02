Amanda Françozo comandará um programa fixo na grade da TV Aparecida – Bastidores

Nos últimos anos, ela vinha apresentando o reality “Revelações Sertanejo”.

Após se desligar da Rede Brasil de Televisão, Amanda Françozo renovou seu contrato com TV Aparecida. De acordo com informações do jornalista Flávio Ricco, do UOL, desta vez a apresentadora estará à frente de um programa fixo na grade de programação.

A emissora ainda não divulgou o nome da atração, mas a estreia está prevista para abril.

Na TV Aparecida, nos últimos anos, Amanda apresentou o reality “Revelações Sertanejo”.