Amiens x PSG | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Sobrando nos torneios nacionais, o Paris Saint-Germain volta a campo neste sábado (15) pela rodada 25 do ​Campeonato Francês 2019/20. Seu adversário será o modesto Amiens, de campanha bem decepcionante nesta temporada. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este confronto:

​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: ​Amiens x Paris Saint-Germain ​Motivo: ​25ª rodada da Ligue 1 2019/20 ​Data: ​15/02/2020 ​Hora: ​13h30 (de Brasília) ​Local: ​Stade de la Licorne, em Amiens (FRA) ​Árbitro: ​Hakim Ben el Hadj (FRA) ​Onde assistir: ​DAZN

Prováveis escalações

​Provável Amiens: ​Gurtner; Calabresi, Opoku, Chedjou, Aleesami; Zungu, Blin, Menzona, Kakuta, Diabaté; Guirassy. ​Provável PSG: ​Navas; Meunier, Thiago Silva, Kehrer, Kurzawa; Paredes, Ander Herrera, Di María, Pablo Sarabia (Mbappé); Cavani, Icardi.

Passando por um momento delicado – encara uma longa seca de vitórias -, o Amiens recebe o líder do Francês com duas baixas confirmadas: o volante Thomas Monconduit e o defensor Bakaye Dibassy. Prince, Mathieu Bodmer e Saman Ghoddos são dúvida para o duelo.

O Paris Saint-Germain, por sua vez, não deve acelerar o retorno de Neymar aos gramados nesta rodada. O brasileiro segue se recuperando de uma lesão na costela e provavelmente será preservado para o jogo de ida das oitavas da ​Champions League, contra o Dortmund, no próximo dia 18 de fevereiro. Dagba, Marquinhos, Verratti, Idrissa Gueye, Diallò e Kimpembe completam a lista de ausências do clube parisiense para este duelo do Francês.

Últimos cinco jogos

​Amiens Paris Saint-Germain​ ​Amiens 1 x 1 Reims (15/01) ​Pau 0 x 2 PSG (29/01) ​Stade Brestois 2 x 1 Amiens (25/01) ​PSG 5 x 0 Montpellier (01/02) ​Amiens 0 x 0 Toulouse (01/02) ​Nantes 1 x 2 PSG (04/02 ​Lyon 0 x 0 Amiens (05/02) ​PSG 4 x 2 Lyon (09/02) ​Amiens 1 x 2 Mônaco (08/02) ​Dijon 1 x 6 PSG (12/02) – Copa

Décimo nono colocado com 20 pontos somados, o Amiens está a quatro de distância do Nîmes, equipe que hoje disputaria a repescagem para permanecer na elite nacional. O primeiro time fora da ‘zona de preocupação’ no campeonato é o Dijon, com 25 pontos.

Já o Paris Saint-Germain lidera a competição com 61 pontos, 12 de frente em relação ao segundo colocado, Olympique de Marseille. A ótima vantagem pode permitir que o treinador Thomas Tuchel poupe nomes importantes, como o próprio ​Neymar, deste compromisso. Não é segredo que o grande objetivo do clube parisiense para 2019/20 é a Champions.