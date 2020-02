Amor de Mãe: Lídia desmascara Tales e procura Penha – Bastidores

Uma prévia do capítulo desta terça (18).

Várias pessoas tentaram alertar Lídia (Malu Galli) sobre o verdadeiro caráter de Tales (Alejandro Claveaux), mas, mesmo assim, ela acreditava no amor do personal trainer. A ficha da socialite caiu quando ela soube dos crimes já cometidos pelo jovem por Miriam (Ana Flávia Cavalcanti) na delegacia.

Com o fim do relacionamento, Tales resolve chantageá-la com vídeos íntimos que fez durante o relacionamento. Desesperada, ela paga pelo seu silêncio. Só que ele quer mais. Mesmo envergonhada com a situação, Lídia desabafa com Vitória (Taís Araujo), que afirma que vai ajudá-la a desmascarar o homem.

Orientada pela advogada, Lídia filma Tales em ação e promete pagar num próximo encontro. Porém, quando ele chega à casa de Lídia, encontra três mulheres unidas para acabar com a sua chantagem. Vitória mostra a prova do crime e Jane (Isabel Teixeira) aparece para reforçar a denúncia contra ele.

Depois de resolvida a situação com Tales, Lídia procura Penha (Clarissa Pinheiro). Sua ex-funcionária foi a primeira a alertá-la sobre as verdadeiras intenções de Tales. A mulher vai até a casa de Penha e sem perder a arrogância oferece o trabalho de volta. É aí que Penha toma coragem e fala tudo que está engasgado em sua garganta depois de anos trabalhando para Lídia e sofrendo com as atitudes da socialite

As cenas estão previstas para irem ao ar a partir desta terça (18). “Amor de Mãe”, novela criada e escrita por Manuela Dias, conta com a colaboração de Roberto Vitorino, Mariana Mesquita e Walter Daguerre, e supervisão de Ricardo Linhares. A direção artística é de José Luiz Villamarim, com direção de Walter Carvalho, Noa Bressane, Philippe Barcinski, Isabella Teixeira, Fellipe Barbosa e Kiko Marques.

Com informações da Comunicação Globo.