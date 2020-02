Amor de Mãe: os resumos dos capítulos entre os dias 2 e 7 de março – Bastidores

Thelma entra em trabalho de parto.

Capítulo 85

Camila pede que Lurdes não comente com Thelma sobre a descoberta de Danilo. Danilo sonda Thelma sobre sua infância. Sandro e Tiago comemoram o casamento de Raul e Vitória. Marina conta a Betina que dará aulas de tênis para Brenda. Betina se muda de sua antiga casa. Brenda se irrita ao saber que Magno está com Betina. Lurdes conversa com Thelma sobre a adoção de Danilo. Thelma diz a Lurdes que falará sobre o assunto com o filho. Davi descobre a identidade do atirador. Brenda diz a Magno que deseja morar com Leila. Raul se preocupa com a reação de Davi a seu casamento com Vitória. Lurdes conhece Sabrina. Miranda e Natália planejam uma festa de casamento para Vitória e Raul. Ryan desabafa com Lurdes. Thelma conversa com Danilo sobre sua adoção. Davi faz denúncia para Miriam e confronta Álvaro.

Capítulo 86

Álvaro consegue avisar a Penha sobre o plano de Davi. Danilo diz a Thelma que deseja conhecer sua mãe biológica. Thelma diz a Lurdes que sabe como encontrar a mãe biológica de Danilo. Danilo se embriaga e desabafa com Nuno. Lurdes repreende o comportamento de Brenda com Magno. Raul e Vitória se ajudam no cuidado com a casa e os filhos. Ryan procura Marina, que é hostil com ele. Ryan se culpa por seus erros com Marina. Thelma apresenta Fátima a Danilo, que estranha a suposta mãe biológica. Lurdes aconselha Danilo. Ryan tem uma crise e afirma a Érica que jamais voltará a se apresentar. Sandro apoia Érica. Raul e Vitória se casam. Fátima volta à casa de Danilo.

Capítulo 87

Fátima pede para falar com Thelma. Érica se revolta contra Ryan, e Lurdes tenta acalmar os filhos. Fátima chantageia Thelma e inventa uma história para Danilo. Lídia muda o visual de Betina. Lurdes procura emprego com Natália, que a indica para Lídia. Raul pede permissão para ajudar Vitória a voltar a advogar. Lurdes conhece Lídia e se surpreende com a falta de educação da socialite. Álvaro organiza o show de Verena para a abertura de sua fundação. Lídia afirma ter gostado de Lurdes. Davi e Raul comemoram a nova fase da PWA. Lurdes descobre que Lídia é a ex-mulher de Raul. Fátima pede um emprego a Danilo. Vitória revela a Raul que poderá ter sua carreira de volta. Danilo anuncia a Thelma que Fátima é a nova funcionária de seu restaurante.

Capítulo 88

Thelma se preocupa com a contratação de Fátima. Lurdes afirma a Érica e os filhos que pedirá demissão da casa de Lídia. Brenda tem aula de tênis com Marina. Leila manipula Brenda contra Betina. Iolanda visita Lídia, que decide indicar Érica para a marca de cosméticos da amiga. Brenda insiste em morar com Leila, e Magno conta a Lurdes. Ryan encontra o cartão de Ingrid. Leila arma com Penha para conseguir um emprego de fachada. Thelma confessa a Durval que contratou Fátima para se fingir de mãe biológica de Danilo. A pedido de Ryan, Ingrid dá uma nova chance a Marina. Lídia não aceita a demissão de Lurdes. Érica ganha uma bolsa de estudos em Paris. Ryan e Sandro pensam em trabalhar juntos. Raul rejeita a ideia de Sandro. Estela procura Álvaro.

Capítulo 89

Estela afirma a Álvaro que se afastará dele. Lurdes é hostil com Leila no aniversário de Brenda. Estela inventa uma história para Miriam sobre seu sumiço. Leila manipula Brenda e conta para a filha sobre seus erros com Magno. Thelma diz a Danilo que Fátima foi embora. Verena se incomoda com Álvaro. Marina comemora com Betina sua nova oportunidade no tênis. Raul e Tiago conversam sobre Sandro. Álvaro e Estela se reaproximam. Marina entrega documentos de Amanda para Davi, e Penha alerta Álvaro. Érica e Ryan fazem as pazes. Érica se prepara para viajar, e beija Sandro. Miguel alerta Lídia sobre seu hábito de beber. Raul surpreende Sandro na inauguração de seu negócio com Ryan. Marina afirma que não quer reatar com Ryan. Há uma passagem de tempo. Thelma, Camila e Danilo aguardam o nascimento do bebê.

Capítulo 90

Lurdes ameaça se demitir se Lídia não parar de beber. Álvaro insiste em ficar com Estela, que nega. Betina se despede de seus colegas do hospital. Camila discute com Thelma sobre a maternidade. Eunice apoia Camila. Danilo comenta com Durval sobre seus novos planos para o restaurante. Betina pede que Magno a acompanhe a um jantar da PWA. Davi organiza um projeto de revitalização do Bairro do Passeio. Lurdes leva Lídia para sua casa, para ajudá-la com seu alcoolismo. Álvaro proíbe Verena de se apresentar no jantar da fundação. Lídia se orgulha do novo visual de Betina. Verena confronta Álvaro ao ver Estela. Magno se incomoda com Lídia e Betina durante o jantar da PWA. Thelma entra em trabalho de parto.

“Amor de Mãe” é uma novela criada e escrita por Manuela Dias e tem direção artística de José Luiz Villamarim.

