“Amor de Mãe” reage, mas sua média geral ainda está abaixo dos 30 pontos – Bastidores

Até o momento com 69 capítulos apresentados, “Amor de Mãe” acumula 29,3 pontos de média na Grande São Paulo. É um índice inferior aos 30 pontos e semelhante ao da novela das sete, “Bom Sucesso”. No entanto, a atual novela das nove, que após uma pesquisa de discussão sofreu alterações pontuais no roteiro, vem agregando público a cada capítulo.

Nas duas últimas semanas, por exemplo, “Amor de Mãe” assegurou média de 31 pontos semanal. Em seus melhores dias, a novela crava 33 pontos.

“Amor de Mãe” tem previsão de 155 capítulos e ficará no ar até o dia 22 de maio. Ou seja, tem três meses pela frente para ultrapassar a casa dos 30 pontos de média geral. A última novela que ficou abaixo dessa faixo foi “O Sétimo Guardião” (28,8 pontos), de Aguinaldo Silva.