Amor de Mãe: resumos dos capítulos da semana 24 a 29 de fevereiro de 202 – Bastidores

Capítulo 79

Álvaro é levado para o hospital, e Miriam questiona Davi sobre o atirador. Álvaro comemora o sucesso de seu plano. Danilo provoca Thelma, e afirma que a mãe gosta de Durval. Leila diz a Magno que Penha se tornou uma bandida. Vitória anuncia seu novo serviço de costuras. Penha revela a Magno que foi Leila quem o denunciou para a polícia. Betina e Nicete visitam Álvaro. Lurdes tem um sonho sobre sua mãe e pede ajuda a Januário. Sandro comenta com Raul suas desconfianças sobre o acidente com Álvaro. Lurdes expulsa Leila de sua casa. Leila ameaça tirar Brenda de Magno. Lurdes e Camila se emocionam ao ligar para Maria. Brenda sente falta de Leila. Matias aconselha Durval a se declarar para Thelma. Davi investiga o acidente com Álvaro e conhece Penha. Raul se incomoda com o comportamento de Vitória. Lurdes anuncia que viajará para Malaquitas.

Capítulo 80

Camila decide acompanhar Lurdes à casa de Maria. Álvaro convence Raul de que o salvou por amizade, e convida o empresário para ser padrinho de Júnior. Camila se incomoda quando Danilo e Thelma não a esperam para a consulta sobre o bebê. Magno revela a Betina que Leila o denunciou, e os dois ficam juntos. Leila pede abrigo a Penha, que exige que a amiga se una a seus negócios. Vitória sofre com sua dificuldade financeira. Thelma pede desculpas a Camila. Davi descobre que Penha é companheira de Belizário, e conta para Betina. Camila e Lurdes partem para Malaquitas. Vitória faz um empréstimo de dinheiro com Penha. Magno e Betina namoram. Álvaro anuncia, durante uma reportagem, que se dedicará a uma fundação em seu nome. Sandro afirma a Raul que Álvaro está tramando um plano. Raul se magoa com Vitória. Lurdes chega em Malaquitas, e os irmãos de Jandir a observam.

Capítulo 81

Camila se emociona ao conhecer o local em que foi encontrada por Lurdes. Lurdes pede perdão a Maria. Camila questiona Celeste sobre a repercussão da morte de Jandir. Maria gosta de conhecer Camila. Davi e Betina concordam que Álvaro armou um plano para salvar sua imagem. Danilo desconfia ao ler anotações antigas de Thelma sobre seu passado. Miranda aceita se casar com Matias novamente. Davi descobre que Vitória pegou dinheiro emprestado com Penha. Lurdes enfrenta os irmãos de Jandir.

Capítulo 82

Davi afirma que ajudará Vitória a se livrar de dívida com Penha. Sabrina arma para se aproximar de Ryan. Érica e Sandro sentem atração um pelo outro. Ryan e Sabrina ficam juntos. Danilo sonda Nuno sobre a época do incêndio em sua casa. Durval afirma a Danilo que não revelará outro segredo de Thelma. Camila passeia com Maria e Lurdes, sem perceber que Rita a observa. Davi e Raul combinam uma forma de ajudar Vitória. Vitória quita sua dívida com Penha, que desconfia da mulher. Penha exige que Leila siga Vitória. Durval alerta Thelma sobre a desconfiança de Danilo. Rita revela que é a mãe biológica de Camila, que é hostil com a mulher. Lurdes e Camila voltam para o Rio de Janeiro. Danilo divide com Camila suas desconfianças sobre Thelma.

Capítulo 83

Danilo e Camila decidem adiar a conversa com Thelma, por conta da gravidez. Lurdes e Camila comentam com Magno, Érica e Danilo sobre o surgimento de Rita. Vitória pede desculpas a Raul. Sabrina manipula Ryan para ficar famosa. Leila insinua para Brenda que Magno quis a separação para ficar com Betina. Érica e Sandro se aproximam, mas temem a reação de Raul. Sabrina se declara namorada de Ryan. Raul deduz que Sandro está apaixonado. Raul e Sandro cuidam de Tiago. Leila investiga Vitória, a mando de Penha. Lurdes repreende Ryan. Érica confessa a Ryan que acredita ter se apaixonado por Sandro. Ryan diz a Érica que quer se casar com Sabrina.

Capítulo 84

Vitória estranha o comportamento de Raul. Danilo confirma com Durval que foi adotado por Thelma. Sandro e Érica tentam evitar de pensar um no outro. Danilo sofre por não poder conversar com Thelma, e Camila o apoia. Vitória desconfia da origem do dinheiro emprestado por Davi. Sabrina arma para que seja fotografada ao lado de Ryan. Magno conta para Betina que Leila ameaçou afastá-lo de Brenda. Betina confronta Leila. Lurdes se irrita ao descobrir sobre o namoro de Ryan pela internet. Thelma desconfia do comportamento de Danilo. Vitória descobre que Raul e Davi mentiram para ela. Raul pede Vitória em casamento. Leila inventa para Brenda que foi agredida por Betina. Raul ajuda Betina a mudar sua vida, e a apresenta para Lídia. Brenda ofende Betina. Camila revela a Lurdes que Danilo foi adotado.

