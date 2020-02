Amor de Mãe: Ryan conhece Sabrina e se apaixona – Bastidores

A participação especial da cantora Anitta.

Ryan (Thiago Martins) segue sua carreira solteiro e morando em um hotel. E é lá que ele conhece Sabrina (Anitta), uma jovem rica que tem como plano se aproximar dele a qualquer custo. Com a ajuda de um mensageiro, ela arma para encontrar Ryan no corredor, fingindo que ficou presa do lado de fora do quarto. O músico, que está chegando ali, a ajuda.

Sabrina joga charme para Ryan, que fica logo encantado. Os dois começam a conversar animados, até que o mensageiro bate à porta. Ryan, empolgado, a convida para um samba, mas ela nega, dizendo querer acordar bem cedo para pegar uma piscina. Imediatamente, ele muda seus planos e combina com ela no dia seguinte.

Para isso, Ryan terá que desmarcar com Sandro (Humberto Carrão) e Érica (Nanda Costa), que o esperam no samba do viaduto. Érica e Sandro acabam se encontrando e fazendo companhia um para o outro. É a oportunidade que eles precisavam para se conhecer melhor. E vão perceber que estão atraídos um pelo outro. Mas o fato de Sandro ser filho de Raul (Murilo Benício), ex de Érica, acaba atrapalhando o clima.

Já Ryan se aproxima ainda mais de Sabrina e fica cada vez mais apaixonado pela jovem, que exibe o recente relacionamento nas redes sociais. Até Lurdes (Regina Casé) fica sabendo do namoro do filho pela internet. A moça chega a ser apresentada para a família como namorada de Ryan, mas o relacionamento dura pouco, pois o que ela quer mesmo é aproveitar a fama do rapaz.

As cenas estão previstas para irem ao ar a partir de quinta-feira (27). “Amor de Mãe”, novela criada e escrita por Manuela Dias, conta com a colaboração de Roberto Vitorino, Mariana Mesquita e Walter Daguerre, e supervisão de Ricardo Linhares. A direção artística é de José Luiz Villamarim, com direção de Walter Carvalho, Noa Bressane, Philippe Barcinski, Isabella Teixeira, Fellipe Barbosa e Kiko Marques.

Com informações da Comunicação Globo.