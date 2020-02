André e mais dois são retirados da lista do Gauchão; novo reforço e garotos da base são inscritos

​O Grêmio fez mudanças na lista de inscritos do Campeonato Gaúcho. Segundo a FGF (Federação Gaúcha de Futebol), a antiga lista de base não vale mais a partir da quinta rodada. Sendo assim, os garotos que forem aproveitados durante o Estadual tiveram que ser movidos para a lista definitiva. O Tricolor fez três alterações e ainda poderá trocar outros três atletas até o início de março, no dia 6.

Neste momento, uma das trocas será encarada como uma boa notícia pelos tricolores. O atacante André, fora dos planos do clube, foi retirado da relação profissional do Campeonato Gaúcho e muito dificilmente voltará a vestir a camisa do Imortal. Além do atacante, os garotos do time de transição Isaque e Kevin também foram retirados.

Para o lugar dos três jogadores, Renato Portaluppi resolveu dar oportunidades para os jovens jogadores do Tricolor. Entraram na relação o zagueiro Ruan, de 20 anos, o lateral-esquerdo Guilherme Guedes, também de 20 anos e o volante Lucas Araújo, com a mesma idade dos outros dois. Essas modificações já passam a valer para a próxima rodada, onde o Imortal encara o Aimoré.

andré balada não joga mais pelo grêmio, sextou — guilherme🇪🇪 (@guilhermefbpa) February 7, 2020

Caio Henrique também é novidade

Além das três trocas, o ​Tricolor também fez uma nova inscrição. O lateral Caio Henrique, oficializado pelo clube, mas que está servindo a Seleção Brasileira no Torneio Pré-Olímpico sub-23. O jogador sequer foi apresentado pelo clube, mas já está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e está em condições legais de disputar o Estadual.