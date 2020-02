André Neles, ex-centroavante de Palmeiras, Galo e Inter, morre aos 42 anos

​Por conta de um infarto fulminante, André Neles morreu na madrugada desta quinta-feira, em Uberlândia. O ex-centroavante, com passagens por clubes como Atlético-MG, ​Palmeiras, Internacional, Vitória, Figueirense e Fortaleza estava com 42 anos e vivia na cidade do interior de Minas Gerais. Fora do Brasil, também defendeu o Benfica, por exemplo.

André Neles, pra quem não lembra, jogou no Palmeiras, Galo, Benfica e em mais uma porrada de clube e curiosamente jogou pela seleção de Guiné Equatorial.

Venceu o vício da cocaina e infelizmente morre aos 42 anos, novo demais. — Mugui  (@Mugui__) February 6, 2020

Ao longo da carreira, além dos gols, André ficou marcado pelo comportamento extracampo. Sua rotina de festas e ostentação acabou lhe rendendo o apelido de “André Balada”. Nos últimos tempos, porém, havia mudado seu estilo de vida, se tornando evangélico – disse, até, que passaria ser chamado de “André de Deus”. Através das redes sociais, passou a mostrar a rotina junto à família. Na última quarta-feira, inclusive, fez postagens destacando a realização de exercícios na rua e um jantar romântico com a esposa.





Ao noticiar a morte do marido, no Instagram, Angélica disse que “o coração está de luto”. O último clube de André foi o Alecrim, do Rio Grande do Norte, em 2017. Seu velório, em Uberlândia, será realizado na funerária Paz Universal a partir das 18h.

Foto de capa: Divulgação / Palmeiras