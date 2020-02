Antes de Gênesis, Matheus Dantas curte férias paradisíacas – Bastidores

O ator mirim já soma participações em novelas.

Conhecido pelos personagens ‘Valentim’ de “Os Dias Eram Assim”, da TV Globo, e ‘Jesus’ criança na novela “Jesus”, da Record TV, o ator mirim Matheus Dantas aproveitou o fim das férias em um dos principais parques aquáticos do Nordeste. Localizado em Porto das Dunas, uma das praias mais belas do Ceará, o Beach Park proporciona diversão, gastronomia, piscinas, atividades, shows e muito mais.

Matheus não se intimidou, aproveitou todas as atrações do resort e ficou até o fim do dia para curtir o show da banda Melim. Lá, ele encontrou com o ator Álvaro Brandão, de “Órfãos da Terra”. Os dois estarão juntos em “Gênesis”, próxima produção da Record.

Matheus registrou tudo com fotos e vídeos nas suas redes sociais e ainda fez uma declaração ao Nordeste brasileiro. “Eu amo estar com vocês, do Beach Park! Bye Bye, Nordeste! É feliz quem mora aqui, se não mora quer morar, quem conhece lhe adora, quem adora vai amar”, escreveu.

Recentemente, Matheus reuniu artistas em um condomínio na Barra da Tijuca para comemorar seu aniversário. Estiveram presentes no “Bloco do Matheus” o ator Renato Góes e a esposa Thaila Ayala, além das revelações mirins Gabi Amaral, Bernardo Ribas, Valentina Melleu, Duda Batista, Davi Queiroz, Theo de Almeida, Alice Palmar, Enzo Diniz, Thales Miranda, Rafael Sun, Pedrinho Melo, Brunna Araújo, Natthália Gonçalves, Maria Carolina Basilio e Davi Queiroz.

Com apenas 9 anos, o ator mirim já soma participações em novelas, comerciais e peças teatrais. E em 2020, vem muito mais novidades!