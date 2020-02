Antes descartada, Flamengo vê reviravolta em tratativas de Berrío com o Coritiba

​Fora dos planos do técnico Jorge Jesus, o ​Flamengo não deve dificultar uma possível saída de Orlando Berrío e deseja vendê-lo. Recentemente, o atacante esteve na mira do Tijuana, do México, que ofereceu 2 milhões de dólares, cerca de 8 milhões de reais. Mas, alegando um baixo salário, o atleta reusou.

Outro clube que tenta o flamenguista é o Coritiba. De acordo com o ​’Jornal O Dia’, o Alviverde buscou informações por empréstimo até o fim da temporada. O time carioca aceitou ouvir a oferta, porém, os moldes das tratativas não agradaram o atleta, que acabou recusando a investida.

“Após recuo devido aos valores, Coritiba volta a se interessar por Orlando Berrío. Coxa fez uma proposta para tê-lo por empréstimo e o Flamengo deu aval para a saída, mas o atacante recusou o modelo da negociação”, informou o perfil ​Tiro de Canto através do Twitter. É segunda tentativa do Coxa sem sucesso, já que em janeiro o clube procurou o Fla, mas os altos vencimentos impediram o acerto.

O vínculo com o Rubro-Negro vai somente até o fim da temporada e, em julho, poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Desde 2017 no Mais Querido, o atleta de 28 anos soma 80 jogos e sete gols marcados. No ano passado, foram 19 partidas e um tento, estando avaliado em 2 milhões de euros, cerca de 9 milhões de reais na cotação atual.