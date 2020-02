Antes titular de Luxa, jogador de R$ 21 milhões perde espaço e deve ter saída decretada nesta semana

Após oficializar a contratação de Rony no último sábado (22), o ​Palmeiras agora vem trabalhando em possíveis saídas. ​Muitos nomes com altos salários não estão nos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo e devem buscar novos ares. Recentemente, o clube acertou o empréstimo de Pedrão ao ​Athletico até dezembro.

Outro que também deve seguir o mesmo caminho é Diogo Barbosa. De acordo com o site ​’Palmeiras Online’, uma reunião na quarta-feira (26), deve selar a saída do lateral-esquerdo que, neste momento, é a terceira opção para o setor, atrás do uruguaio Matías Vinã e de Victor Luis.

Ainda de acordo com o portal, o Verdão já iniciou as tratativas com o Botafogo. Porém, a primeira conversa não agradou, mas o diretor-executivo de futebol, Anderson Barros, deve viajar até o Rio de Janeiro e uma quantia maior deve ser oferecida para encaminhar o acordo. O contrato com o Alviverde vai até dezembro de 2022.





Recentemente, em contato com o jornalista ​Alexandre Praetzel, do Esporte Interativo, um dos representantes do palmeirense foi questionado sobre uma possível volta ao Glorioso e deixou em aberto a possibilidade: “ Ele pode voltar sim. Luxemburgo não está aproveitando ele”, revelou o agente.