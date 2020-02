Ao estilo Rodrygo: 5 provocações marcantes “na cara” do rival

​O brasileiro Rodrygo foi um dos nomes do final de semana no futebol europeu. Pelo lado bom e pelo ruim. O atacante, em jogo do Real Madrid B contra o San Sebastían de los Reyes, poderia sair de campo consagrado ao marcar o segundo gol do seu time e garantir a vitória por 2 a 0. No entanto, na hora de comemorar a bola na rede, fez isso na cara do goleiro rival e recebeu cartão vermelho, o que o tira do clássico contra o Barcelona.

Abaixo, relembramos cinco momentos, quatro deles trazidos pelo jornal ​Marca, em que situações semelhantes aconteceram.

Ruud van Nistelrooy (Holanda)

O atacante holandês foi o responsável por uma das celebrações mais míticas da história do futebol. Em uma partida de qualificação para a Eurocopa contra Andorra, um rival riu dele depois de perder um pênalti. Minutos depois, o ex-atacante balançaria a rede e lembraria de seu rival.

Neven Subotic (Borussia Dortmund)

Durante uma partida da Bundesliga 2011/2012, Neven Subotic zombou de Robben depois que este acabou perdendo um pênalti que acabou dando ao Borussia Dortmund uma vitória sobre o Bayern de Munique. “Por um lado, as pessoas dizem: ‘Neven, você é estúpido, por que fez isso?’ Mas eu não sei, foi um instinto. Não foi algo em que pensei. Seu pulso acelera até 200% em campo e é difícil explicar tudo o que você faz”, disse Subotic após o jogo.

Scott Brown (Celtic)

Durante o derby escocês contra os Rangers em 2011, o capitão dos Hoops, Scott Brown, marcou um gol memorável e o comemorou diante de El Hadji Diouf. Simplesmente, ficou parado à sua frente com os braços abertos.

Vulkan Demirel (Fenerbahçe)

O triunfo do Fenerbahçe na Supercopa da Turquia contra o Galatasaray, em 2014, foi marcado pelo gesto antidesportivo de seu goleiro Vulkan Demirel, que zombou de Felipe Melo depois que o brasileiro errou uma cobrança na disputa de pênaltis que definiu o campeão do torneio.

Alan Ruiz (Grêmio)

O ano era 2014, e o Grêmio venceu o Gre-Nal do segundo turno do Campeonato Brasileiro por 4 a 1. Na comemoração de seu segundo gol, o argentino simplesmente foi à frente do banco de reservas do rival. É óbvio que isso fez os colorados explodirem em raiva.