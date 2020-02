Após 12 anos de jogo com atleta levado pela polícia, Botafogo e Náutico se reencontram nos Aflitos

Nesta quarta-feira, dia 19 de fevereiro, ​Botafogo e Náutico vão se enfrentar pela segunda fase da Copa do Brasil. O palco do duelo será a Arena dos Aflitos, lugar que já travou batalhas ​históricas para o mundo do futebol.

Inclusive, esses dois times foram responsáveis por um confronto que será lembrado por anos. Ainda na quarta rodada do Brasileirão de 2008, ​Botafogo e Náutico foram a campo nos Aflitos esperando mais um jogo normal valendo 3 pontos pro campeonato brasileiro, no entanto, eventos dentro de campo mudaram todo o rumo do jogo.

Desde o início da partida, André Luís aparentava estar nervoso, reclamando de seus companheiros de equipe. Com o passar do tempo, a arbitragem virou o maior foco dos desaforos do zagueiro alvinegro. Cada falta marcada a favor do Náutico, lá estava ele, no ouvido do juiz, para impor pressão. E foi assim que ele recebeu o primeiro cartão amarelo.

Os ânimos dos demais jogadores também estavam exaltados, todas faltas perto da área eram motivos de “empurra empurra” e confusão. Quando o time nordestino abriu o placar, parece que o clima virou de guerra para os botafoguenses.

Em uma tentativa de um lance plástico, André Luís perde a bola e dá um carrinho por trás, gerando seu segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho. O camisa 4 então perde a cabeça e começa a partir para cima do árbitro. Após muita reclamação, ele sai de campo fazendo gestos obscenos e chutando uma garrafa em direção a torcida do Náutico.

Nesse momento a polícia começa a intervir, o que piora a situação, uma vez em que o zagueiro se recusa a ser imobilizado pelas autoridades, que revidam com violência. A partir disso, outros jogadores entram na confusão tumultuando ainda mais. O saudoso Bebeto de Freitas, presidente do Botafogo naquela época, tentou apaziguar a situação, mas acabou levando um soco no meio do tumulto.

Tudo acabou com André Luís sendo levado imobilizado pelos policiais para o vestiário e depois para a delegacia. A partida segue com os cariocas com um jogador a menos. O resultado final foi 3 a 0 para os mandantes e um jogo que jamais será esquecido.