Após anunciar Paulo Autuori, Botafogo faz consulta para contratar meio-campista ex-Cruzeiro

​O Botafogo confirmou nesta quarta-feira (12), a contratação de Paulo Autuori. O treinador aceitou o projeto do Fogão e volta a ser treinador do clube. Agora, os dirigentes ​botafoguenses focam no planejamento para contratar jogadores e, assim, fechar o grupo. O sistema ofensivo é a maior prioridade nesse momento, já que existe uma enorme carência de jogadores de qualidade no meio e ataque.

O jornalista Sergio Santana, setorista do clube no portal ​Lancenet, informou que o Glorioso buscou informações sobre o meio-campista Éderson, que rescindiu contrato recentemente com o Cruzeiro na justiça. No entanto, ainda de acordo com o repórter, o jogador tem acordo encaminhado para jogar no Bahia e tenta se desligar totalmente da Raposa, com encerramento do vínculo de forma amigável.

O nome do meia agrada bastante aos diretores alvinegros. A nova comissão técnica foi consultada e aprovou de imediato a possibilidade. Se o Fogão quiser contratá-lo, terá que tentar atravessar o clube baiano e apresentar uma oferta que agrade os representantes do atleta. Com problemas financeiros, o Fogão tenta encontrar alguma chance de negócio, mas considera as tratativas bem difíceis.

Éderson já vem negociando com o Tricolor de Aço desde o início deste mês e a oficialização do negócio dependeria apenas do jovem se desvincular oficialmente do Cruzeiro. Autuori deve se reunir nos próximos dias com dirigentes do Bota para intensificar a procura de jogadores no mercado; o treinador está realizando as primeiras avaliações de elenco para pedir reforços que entende ser necessários.

